На Полтавщині BMW влетів у ЗАЗ: авто розтрощило вщент

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 11 квітня близько 04:10 на автодорозі Решетилівка – Кобеляки – Царичанка – Дніпро, у селі Красне Полтавського району. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, 27-річний водій BMW зіткнувся з автомобілем ЗАЗ, за кермом якого був 30-річний чоловік. Внаслідок аварії водій іномарки був госпіталізований з травмами. У поліції показали фото, як зруйновані авто внаслідок ДТП:

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Миколаївщині підліток на мотоциклі збив 9-річного пішохода. Після ДТП водій залишив місце пригоди, однак згодом повернувся.Унаслідок наїзду дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Сам водій не постраждав.