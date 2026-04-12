12 квітня 2026, 10:55

На Полтавщині BMW влетів у ЗАЗ: авто розтрощило вщент

12 квітня 2026, 10:55
Фото: Національна поліція
Аварія сталась 11 квітня близько 04:10 на автодорозі Решетилівка – Кобеляки – Царичанка – Дніпро, у селі Красне Полтавського району. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, 27-річний водій BMW зіткнувся з автомобілем ЗАЗ, за кермом якого був 30-річний чоловік. Внаслідок аварії водій іномарки був госпіталізований з травмами. У поліції показали фото, як зруйновані авто внаслідок ДТП:

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Миколаївщині підліток на мотоциклі збив 9-річного пішохода. Після ДТП водій залишив місце пригоди, однак згодом повернувся.Унаслідок наїзду дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Сам водій не постраждав.

На Волині пʼяні працівники ТЦК скоїли ДТП і намагались втекти з місця події
11 квітня 2026, 17:46
На Закарпатті в ДТП зіткнулися Skoda та вантажівка DAF: постраждали діти
10 квітня 2026, 14:53
На Полтавщині авто влетіло в паркан: двоє пасажирок у лікарні
10 квітня 2026, 13:42
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
В Одесі вантажівка збила жінку насмерть
12 квітня 2026, 16:15
Буданов анонсував новий обмін полоненими
12 квітня 2026, 15:55
На Дніпропетровщині вітчим напав на дитину з ножицями: кривдник відбувся штрафом
12 квітня 2026, 14:55
На Сумщині чоловік підпалив авто військових, бо "так сказав ШІ"
12 квітня 2026, 14:15
На Запоріжжі росіяни поранили десятьох поліцейських
12 квітня 2026, 13:15
На Херсонщині російські дрони атакували тролейбус та маршрутку
12 квітня 2026, 12:15
Смертельна ДТП на Полтавщині: BMW влетів у відбійник
12 квітня 2026, 11:55
На Харківщині окупанти розстріляли чотирьох українських військових
12 квітня 2026, 11:35
Великоднє "перемир'я": росіяни атакували Україну понад 1700 разів - Генштаб
12 квітня 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
