Взрыв в Полтаве во время воздушной тревоги: повреждено несколько домов

Сегодня, 7 апреля, около 13:48 в Полтаве раздался взрыв во время объявленной воздушной тревоги. В небе над городом фиксировали вражеские беспилотники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Виталия Дякивнича.

По его словам, в результате инцидента повреждены 4 жилых дома (остекление и кровля), остекление 1 дачного дома и 2 хозяйственных сооружений.

Сейчас уточняются масштабы разрушений и информация о возможных пострадавших. Местные службы продолжают оценить последствия взрыва.

Напомним, в ночь на 7 апреля РФ атаковала Украину 110 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 31 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 9 локациях.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что за последнюю неделю российские войска применили против Украины более 2800 ударных дронов, почти 1350 управляемых авиабомб и более 40 ракет разных типов.