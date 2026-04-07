07 апреля 2026, 13:58

Террор в Корабельном районе Херсона: россияне убили троих человек и ранили семерых

07 апреля 2026, 13:58
Во вторник, 7 апреля, около 10:50 российские оккупанты обстреляли жилую застройку в Корабельном районе Херсона

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, в результате ударов погибли три человека: женщины 72 и 71 года и 60-летний мужчина.

Еще семь человек получили ранения разной степени тяжести: женщины в возрасте 71 и 57 лет и 72-летний мужчина, а также четверо женщин и трое мужчин. Пострадавшие госпитализированы, они получают необходимую медицинскую помощь.

Из-за многочисленных "прилетов" оккупантиы повредили магазин, аптеку и квартиры в многоэтажках.

"Россияне превратили обычный день в Корабельном районе Херсона в ад для людей", – сообщил местный руководитель.

Как пишут местные СМИ, волонтеры, несмотря на опасность повторных ударов, выносили тела из-под обстрелов.

Видео последствий вражеской атаки – по ссылке.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 35 населенных пунктов Херсонской области. Из-за российских ударов погибли два человека, еще 15 – получили ранения, из них – два ребенка.

