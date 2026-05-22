22 мая 2026, 21:35

На Волыни разоблачили псевдоволонтеров, которые продавали машины военных

Фото: Национальная полиция
На Волыни разоблачили злоумышленников, продававших автомобили. Это были машины, оформленные как гуманитарная помощь для ВСУ

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Организатором схемы оказался управляющий публичной организации. Он искал автомобили на территории ЕС. Затем с помощью поддельных документов от благотворительных организаций и воинских частей он ввозил эти автомобили в Украину.

Известно о ввозе не менее 54 автомобилей более чем на 7,4 миллиона гривен. При этом правоохранители выяснили, что в течение 2023-2024 годов фигуранты ввезли в Украину около 300 автомобилей, из которых по меньшей мере 130 продали. Предварительно они заработали на этом более 22 миллионов гривен.

"На основании собранных доказательств пяти участникам организованной группы сообщено о подозрении. За совершенное им может грозить до 12 лет лишения свободы", - говорят в полиции.

Напомним, в Николаеве стражи порядка задержали 28-летнего военнослужащего по подозрению в незаконной продаже гуманитарных автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для нужд ВСУ. Полицейские задержали мужчину при получении средств за проданные авто.

