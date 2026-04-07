Вибух у Полтаві під час повітряної тривоги: пошкоджено кілька будинків

Сьогодні, 7 квітня, близько 13:48 у Полтаві пролунав вибух під час оголошеної повітряної тривоги. У небі над містом фіксували ворожі безпілотники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

За його словами, внаслідок інциденту пошкоджено 4 житлові будинки (скління та покрівля), скління 1 дачного будинку та 2 господарських споруд.

Наразі триває уточнення масштабів руйнувань та інформації щодо можливих постраждалих. Місцеві служби продовжують оцінювати наслідки вибуху.

Нагадаємо, в ніч на 7 квітня РФ атакувала Україну 110 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 9 локаціях.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що за останній тиждень російські війська застосували проти України понад 2800 ударних дронів, майже 1350 керованих авіабомб і понад 40 ракет різних типів.