07 квітня 2026, 15:38

Вибух у Полтаві під час повітряної тривоги: пошкоджено кілька будинків

07 квітня 2026, 15:38
Фото: інтернет-видання "Полтавщина"
Сьогодні, 7 квітня, близько 13:48 у Полтаві пролунав вибух під час оголошеної повітряної тривоги. У небі над містом фіксували ворожі безпілотники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

За його словами, внаслідок інциденту пошкоджено 4 житлові будинки (скління та покрівля), скління 1 дачного будинку та 2 господарських споруд.

Наразі триває уточнення масштабів руйнувань та інформації щодо можливих постраждалих. Місцеві служби продовжують оцінювати наслідки вибуху.

Нагадаємо, в ніч на 7 квітня РФ атакувала Україну 110 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 9 локаціях.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що за останній тиждень російські війська застосували проти України понад 2800 ударних дронів, майже 1350 керованих авіабомб і понад 40 ракет різних типів.

06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
Гроші чи дівчина: що стоїть за викраденням і вбивством Комарова на Балі
