07 апреля 2026, 11:40

Атаки по админзданиям на Черниговщине: возникли пожары, есть раненые

07 апреля 2026, 11:40
Фото: ОВА
Утром 7 апреля военные РФ атаковали админздания в Новгороде-Северском и Прилуках.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чау, передает RegioNews.

На месте ударов возникли пожары. Для ликвидации последствий задействованы спасатели ГСЧС и все службы.

Предварительно, есть раненые. Информация о пострадавших еще уточняется.

Начальник Новгород-Северского РВА Александр Селиверстов сообщил, что в Новгород-Северском удар пришелся по зданию государственной налоговой инспекции. Взрывной волной повреждены фасады близлежащих жилых домов и частный автотранспорт.

Ранее сообщалось, что в Прилуках во время вражеской утренней атаки раздались три взрыва. Возник пожар в здании Прилукского горсовета.

06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
Российский олигарх и "ядерка": когда истерия превращается в угрозу
07 апреля 2026, 13:16
Законопроект о послевоенных выборах: дедлайны были нереалистичными с самого начала
07 апреля 2026, 12:55
Продавали бронь и выезд за границу: под подозрением глава Луганской федерации бокса
07 апреля 2026, 12:44
Россияне обстреляли Херсон: трое погибших, ранен 14-летний ребенок
07 апреля 2026, 12:26
На Ровенщине до сих пор ищут 4-летнего мальчика: к операции привлекли подводные дроны
07 апреля 2026, 12:13
"Как мы какие-то преступники": певец пожаловался на проверки ТЦК во время гастролей
07 апреля 2026, 11:56
11 тысяч "зелеными" за "путешествие" через Тису: пограничники задержали "туристов" на границе
07 апреля 2026, 11:30
Из-за вражеских атак на Запорожский район получили ранения два человека
07 апреля 2026, 11:23
Удар по маршрутке в Никополе: количество раненых увеличилось
07 апреля 2026, 11:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Пекар
Юрий Касьянов
Все блоги »