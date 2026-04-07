Утром 7 апреля военные РФ атаковали админздания в Новгороде-Северском и Прилуках.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чау, передает RegioNews.

На месте ударов возникли пожары. Для ликвидации последствий задействованы спасатели ГСЧС и все службы.

Предварительно, есть раненые. Информация о пострадавших еще уточняется.

Начальник Новгород-Северского РВА Александр Селиверстов сообщил, что в Новгород-Северском удар пришелся по зданию государственной налоговой инспекции. Взрывной волной повреждены фасады близлежащих жилых домов и частный автотранспорт.

Ранее сообщалось, что в Прилуках во время вражеской утренней атаки раздались три взрыва. Возник пожар в здании Прилукского горсовета.