Атаки по админзданиям на Черниговщине: возникли пожары, есть раненые
Утром 7 апреля военные РФ атаковали админздания в Новгороде-Северском и Прилуках.
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чау, передает RegioNews.
На месте ударов возникли пожары. Для ликвидации последствий задействованы спасатели ГСЧС и все службы.
Предварительно, есть раненые. Информация о пострадавших еще уточняется.
Начальник Новгород-Северского РВА Александр Селиверстов сообщил, что в Новгород-Северском удар пришелся по зданию государственной налоговой инспекции. Взрывной волной повреждены фасады близлежащих жилых домов и частный автотранспорт.
Ранее сообщалось, что в Прилуках во время вражеской утренней атаки раздались три взрыва. Возник пожар в здании Прилукского горсовета.
