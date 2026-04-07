Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 7 апреля РФ атаковала Украину 110 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"

Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 77 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 9 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, с вечера российские захватчики более 10 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровщины. Погиб 11-летний мальчик, пять человек ранены.