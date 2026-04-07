Ночная атака на Украину: ПВО обезвредила 77 из 110 беспилотников
В ночь на 7 апреля РФ атаковала Украину 110 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 77 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 31 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 9 локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, с вечера российские захватчики более 10 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровщины. Погиб 11-летний мальчик, пять человек ранены.