07 апреля 2026, 14:41

Российский удар по маршрутке в Никополе: уже четверо погибших

07 апреля 2026, 14:41
Фото: ГСЧС Днепропетровщины
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара российского FPV-дрона по городской маршрутке в Никополе погибли четыре человека

Об этом глава государства написал в сосетях, передает RegioNews.

По его словам, еще семь пострадавших находятся в больнице, девять получили пособие на месте.

Зеленский подчеркнул, что россияне продолжают целенаправленный террор против гражданских в Никополе и других городах вблизи линии фронта.

"Фактически постоянные "сафари" на людей в Херсоне: ежедневно есть жертвы. Важно, что значительную часть дронов все же удается сбивать. Но когда каждый день происходит такой террор против людей, блокирование новых санкций против России, попытки ослабить санкции и торговать с Россией выглядят дико", – отметил президент.

В то же время в полиции Днепропетровской области проинформировали, что в результате удара дрона по автобусу в Никополе смертельные ранения получили 53-летний мужчина и две женщины в возрасте 72 и 56 лет. Еще одна женщина от тяжелых травм скончалась в больнице, ее личность устанавливается.

Напомним, утром 7 апреля российские военные атаковали FPV-дроном маршрутку в центре Никополя. Было известно о трех погибших и 12 раненых. Впоследствии количество пострадавших возросло до 16 человек.

"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Все публикации »
