24 марта 2026, 09:10

В больницы Полтавы обратились 9 раненых, в реанимации ребенок и взрослый

Фото: ГСЧС Полтавщины
По состоянию на 8:30 после российской атаки в городские больницы Полтавы обратилось 9 раненых. Из них 5 находятся на стационарном лечении, 4 получили помощь и назначено амбулаторное лечение

Об этом сообщила и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова, передает RegioNews.

По ее словам, в реанимации находятся двое, в том числе ребенок. Кроме того, есть пострадавшие в Полтавской областной клинической больнице, их количество и состояние уточняются.

По предварительным подсчетам, в городе повреждены более 24 зданий.

"Это и многоэтажные дома, частные домовладения, это объекты бизнеса – получили разную степень повреждений. Это сотни выбитых окон, поврежденные крыши, десятки поврежденных автомобилей", – отметила Ямщикова.

В Полтаве развернули три оперативных штаба для помощи пострадавшим жителям. Там выдают материалы для быстрого ремонта, включая пленку и OSB-плиты. Закрывать выбитые окна людям помогают коммунальные службы.

Все коммунальные предприятия Полтавской городской общине переведены в режим повышенной готовности для восстановления повреждений.

Сейчас первоочередные работы выполняют подразделения ГСЧС. После получения соответствующего разрешения к работам присоединятся коммунальные службы для восстановления сетей, уборки завалов и устранения повреждений.

Напомним, в ночь на 24 марта РФ атаковала Полтаву. Известно, что погибли два человека, еще одиннадцать получили травмы. Повреждены жилые дома и гостиница. Возникли пожары.

Кроме того, этой ночью оккупанты также нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью беспилотниками и ракетами. По последним данным, один человек погиб, пятеро получили ранения.

война Полтава больницы атака разрушения российская армия раненые
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
