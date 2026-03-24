В больницы Полтавы обратились 9 раненых, в реанимации ребенок и взрослый

По состоянию на 8:30 после российской атаки в городские больницы Полтавы обратилось 9 раненых. Из них 5 находятся на стационарном лечении, 4 получили помощь и назначено амбулаторное лечение

Об этом сообщила и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова, передает RegioNews.

По ее словам, в реанимации находятся двое, в том числе ребенок. Кроме того, есть пострадавшие в Полтавской областной клинической больнице, их количество и состояние уточняются.

По предварительным подсчетам, в городе повреждены более 24 зданий.

"Это и многоэтажные дома, частные домовладения, это объекты бизнеса – получили разную степень повреждений. Это сотни выбитых окон, поврежденные крыши, десятки поврежденных автомобилей", – отметила Ямщикова.

В Полтаве развернули три оперативных штаба для помощи пострадавшим жителям. Там выдают материалы для быстрого ремонта, включая пленку и OSB-плиты. Закрывать выбитые окна людям помогают коммунальные службы.

Все коммунальные предприятия Полтавской городской общине переведены в режим повышенной готовности для восстановления повреждений.

Сейчас первоочередные работы выполняют подразделения ГСЧС. После получения соответствующего разрешения к работам присоединятся коммунальные службы для восстановления сетей, уборки завалов и устранения повреждений.

Напомним, в ночь на 24 марта РФ атаковала Полтаву. Известно, что погибли два человека, еще одиннадцать получили травмы. Повреждены жилые дома и гостиница. Возникли пожары.

Кроме того, этой ночью оккупанты также нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью беспилотниками и ракетами. По последним данным, один человек погиб, пятеро получили ранения.