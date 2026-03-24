24 березня 2026, 09:10

До лікарень Полтави звернулися 9 поранених, у реанімації дитина та дорослий

Фото: ДСНС Полтавщини
Станом на 8:30 після російської атаки до міських лікарень Полтави звернулося 9 поранених. З них 5 перебувають на стаціонарному лікуванні, 4 отримали допомогу та призначено амбулаторне лікування

Про це повідомила в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова, передає RegioNews.

За її словами, у реанімації перебувають двоє, серед них дитина. Крім того, є постраждалі в Полтаавській обласній клініічній лікарні, їхня кількість та стан уточнюються.

За попередніми підрахунками, у місті пошкоджені понад 24 будівлі мікрорайоні.

"Це і багатоповерхові будинки, приватні домоволодіння, це об’єкти бізнесу – зазнали різного ступеню пошкоджень. Це сотні вибитих вікон, пошкоджені дахи, десятки пошкоджених автівок", – зазначила Ямщикова.

У Полтаві розгорнули три оперативні штаби для допомоги постраждалим жителям. Там видають матеріали для швидкого ремонту, зокрема плівку та OSB-плити. Закривати вибиті вікна людям допомагають комунальні служби.

Усі комунальні підприємства Полтавської міської громади переведені в режим підвищеної готовності для відновлення пошкоджень.

Наразі першочергові роботи виконують підрозділи ДСНС. Після отримання відповідного дозволу до робіт долучаться комунальні служби для відновлення мереж, прибирання завалів та усунення пошкоджень.

Нагадаємо, в ніч на 24 березня РФ атакувала Полтаву. Відомом, що загинули двоє людей, ще одинадцять отримали травми. Пошкоджено житлові будинкита готель. Виникли пожежі.

Окрім тго, цієї ночі окупанти також завдала масованого комбінованого удару по Запоріжжю безпілотниками та ракетами. За останніми даними, одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.

Росіяни знову вдарили по Запоріжжю: спалахнула АЗС, є поранений
24 березня 2026, 08:51
Російський удар у Херсоні зруйнував будинок – під завалами загинув чоловік
24 березня 2026, 08:58
Наслідки ворожих обстрілів на Сумщині: четверо травмованих, серед них – діти
24 березня 2026, 07:43
Всі новини »
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
Наслідки нічної атаки росіян на Чернігівщину: пошкоджені будинки
24 березня 2026, 10:51
Зеленський доручив підготувати план роботи ВР, якщо війна триватиме ще три роки – ЗМІ
24 березня 2026, 10:40
Росіяни влучили безпілотником у 14-поверхівку у Дніпрі
24 березня 2026, 10:33
На Харківщині двоє хлопців напали на поліцейських
24 березня 2026, 10:30
На Рівненщині невідомий збив популярного оленя Бориса
24 березня 2026, 10:21
На Полтавщині на березі річки знайшли тіло чоловіка, який вважався зниклим безвісти
24 березня 2026, 10:19
У Києві зіткнулися Tesla та Peugeot: одна автівка перекинулася, троє травмованих
24 березня 2026, 10:10
Російський дрон атакував маршрутку на Сумщині: є постраждалий
24 березня 2026, 09:55
Росіяни атакували Вінниччину: пошкоджені будинки
24 березня 2026, 09:43
На Харківщині чоловік передавав росіянам дані про завод, який розробляв танки
24 березня 2026, 09:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
