До лікарень Полтави звернулися 9 поранених, у реанімації дитина та дорослий

Станом на 8:30 після російської атаки до міських лікарень Полтави звернулося 9 поранених. З них 5 перебувають на стаціонарному лікуванні, 4 отримали допомогу та призначено амбулаторне лікування

Про це повідомила в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова, передає RegioNews.

За її словами, у реанімації перебувають двоє, серед них дитина. Крім того, є постраждалі в Полтаавській обласній клініічній лікарні, їхня кількість та стан уточнюються.

За попередніми підрахунками, у місті пошкоджені понад 24 будівлі мікрорайоні.

"Це і багатоповерхові будинки, приватні домоволодіння, це об’єкти бізнесу – зазнали різного ступеню пошкоджень. Це сотні вибитих вікон, пошкоджені дахи, десятки пошкоджених автівок", – зазначила Ямщикова.

У Полтаві розгорнули три оперативні штаби для допомоги постраждалим жителям. Там видають матеріали для швидкого ремонту, зокрема плівку та OSB-плити. Закривати вибиті вікна людям допомагають комунальні служби.

Усі комунальні підприємства Полтавської міської громади переведені в режим підвищеної готовності для відновлення пошкоджень.

Наразі першочергові роботи виконують підрозділи ДСНС. Після отримання відповідного дозволу до робіт долучаться комунальні служби для відновлення мереж, прибирання завалів та усунення пошкоджень.

Нагадаємо, в ніч на 24 березня РФ атакувала Полтаву. Відомом, що загинули двоє людей, ще одинадцять отримали травми. Пошкоджено житлові будинкита готель. Виникли пожежі.

Окрім тго, цієї ночі окупанти також завдала масованого комбінованого удару по Запоріжжю безпілотниками та ракетами. За останніми даними, одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.