Российский удар в Херсоне разрушил дом – под завалами погиб мужчина

Сегодня утром 24 марта в Херсоне российские обстрелы разрушили частный жилой дом

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Под завалами спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Кроме того, накануне вечером вражеские дроны попали в один из недействующих гостиничных комплексов, в результате чего на разных этажах вспыхнули пожары.

Несмотря на угрозу повторных ударов, чрезвычайники работали без остановки и ликвидировали возгорание.

Напомним, ночью 24 марта враг более 20 раз атаковал два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Пострадала 76-летняя женщина, она была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Повреждены частные дома и инфраструктура.