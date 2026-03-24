Российский удар в Херсоне разрушил дом – под завалами погиб мужчина
Сегодня утром 24 марта в Херсоне российские обстрелы разрушили частный жилой дом
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Под завалами спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
Кроме того, накануне вечером вражеские дроны попали в один из недействующих гостиничных комплексов, в результате чего на разных этажах вспыхнули пожары.
Несмотря на угрозу повторных ударов, чрезвычайники работали без остановки и ликвидировали возгорание.
Напомним, ночью 24 марта враг более 20 раз атаковал два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Пострадала 76-летняя женщина, она была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Повреждены частные дома и инфраструктура.
Последствия вражеских обстрелов в Сумской области: четверо травмированных, среди них – детиВсе новости »
24 марта 2026, 07:43Армия РФ атаковала Полтаву: по меньшей мере двое погибших и 11 раненых
24 марта 2026, 07:09Ночной удар по Запорожью: один человек погиб, пятеро ранены
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
Увеличилось количество раненых в результате массированной атаки на Запорожье
24 марта 2026, 08:58В Хмельницкой области будут судить банду "гастролеров" за разбой и грабежи
24 марта 2026, 08:38Нарколаборатория под Харьковом: нацгвардейца приговорили к 9 годам
24 марта 2026, 08:21Армия РФ продвинулась на Запорожье – DeepState
24 марта 2026, 08:10Смертельная драка на Ровенщине: полицейские задержали нападающего
24 марта 2026, 07:56Последствия вражеских обстрелов в Сумской области: четверо травмированных, среди них – дети
24 марта 2026, 07:43На ВОТ Луганщины оккупанты усиливают мобилизацию: что известно
24 марта 2026, 07:39Военные РФ ночью обстреляли два района Днепропетровщины: последствия
24 марта 2026, 07:30Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян на фронте
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"