24 марта 2026, 08:58

Российский удар в Херсоне разрушил дом – под завалами погиб мужчина

Фото: ГСЧС Херсонщины
Сегодня утром 24 марта в Херсоне российские обстрелы разрушили частный жилой дом

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Под завалами спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Кроме того, накануне вечером вражеские дроны попали в один из недействующих гостиничных комплексов, в результате чего на разных этажах вспыхнули пожары.

Несмотря на угрозу повторных ударов, чрезвычайники работали без остановки и ликвидировали возгорание.

Напомним, ночью 24 марта враг более 20 раз атаковал два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Пострадала 76-летняя женщина, она была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Повреждены частные дома и инфраструктура.

война спасатели Херсон атака мужчина погибший разрушения российская армия завалы частный дом
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
