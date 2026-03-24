Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Глуховской громаде в результате попадания вражеского дрона пострадала 5-летняя девочка (острая реакция на стресс). Повреждены два частных дома, детский сад и многоквартирный дом.

В Сумской громаде дрон попал в автомобиль, в котором находились 45-летний мужчина и его 13-летний сын. Оба получили травмы. Кроме того, в громаде поврежден частный дом.

В Тростянецкой громаде из-за удара БпЛА ранен 59-летний мужчина, а в Белопольской громаде зафиксировано повреждение частного дома.

На местах попаданий работали следователи и взрывотехники. Правоохранители проводили осмотр территорий, фиксировали разрушения и помогали людям.

Напомним, в ночь на 24 марта РФ нанесла массированный комбинированный удар по Запорожью беспилотниками и ракетами. По последним данным, один человек погиб, пятеро получили ранения.