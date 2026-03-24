Последствия вражеских обстрелов в Сумской области: четверо травмированных, среди них – дети
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 26 населенных пунктов области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Глуховской громаде в результате попадания вражеского дрона пострадала 5-летняя девочка (острая реакция на стресс). Повреждены два частных дома, детский сад и многоквартирный дом.
В Сумской громаде дрон попал в автомобиль, в котором находились 45-летний мужчина и его 13-летний сын. Оба получили травмы. Кроме того, в громаде поврежден частный дом.
В Тростянецкой громаде из-за удара БпЛА ранен 59-летний мужчина, а в Белопольской громаде зафиксировано повреждение частного дома.
На местах попаданий работали следователи и взрывотехники. Правоохранители проводили осмотр территорий, фиксировали разрушения и помогали людям.
