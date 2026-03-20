Полтавский горсовет через суд заставили определить ответственного за дороги

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщило местное издание "Полтавщина".

Соответствующее решение было принято после рассмотрения иска областной прокуратуры.

В ведомстве считают, что городские власти нарушают законодательство в сфере автомобильных дорог и безопасности движения. Основанием для обращения в суд стало письмо патрульной полиции, в котором говорилось об отсутствии в Полтаве организации, постоянно отвечающей за содержание улиц.

Сейчас формальным балансодержателем дорожной сети остается коммунальное предприятие "Полтавский городской дорожно-эксплуатационный участок" (КП "ПГДЭУ"), которое находится в состоянии банкротства. Поэтому, по данным правоохранителей, в городе возникают проблемы с устранением нарушений стандартов безопасности – в частности, о состоянии покрытия, разметки, дорожных знаков и видимости на перекрестках.

В городском совете иск прокуратуры назвали "формальной претензией". Там отметили, что функции по содержанию дорог временно выполняет управление жилищно-коммунального хозяйства после фактического прекращения работы КП "ПГДЭУ".

В то же время в горсовете пытаются возобновить деятельность предприятия. Еще в августе прошлого года депутаты приняли решение о его санации – для восстановления платежеспособности и сохранения активов.

КП "ПГДЭУ" ранее являлось ключевым предприятием, которое более 30 лет обслуживало дорожную инфраструктуру Полтавы. После передачи подрядов частным компаниям оно потеряло стабильные доходы и фактически было доведено до банкротства.

За последние годы предприятие потеряло значительную часть имущества, включая технику и производственные базы. Часть активов была передана в аренду частным компаниям по договорам, которые впоследствии суд признал недействительными. Городские власти пытаются вернуть это имущество общине через суд.

