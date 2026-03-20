12:55  20 марта
В Киевской области мать за 100 долларов продала 5-летнего ребенка насильнику
10:30  20 марта
В Киеве ребенка едва не изнасиловали прямо в школе
08:50  20 марта
На Львовщине микроавтобус съехал в кювет: погибла пассажирка
20 марта 2026, 12:13

Полтавский горсовет через суд заставили определить ответственного за дороги

Окружной административный суд обязал Полтавский городской совет определить предприятие, отвечающее за реконструкцию, ремонт и содержание дорог

Об этом сообщило местное издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Соответствующее решение было принято после рассмотрения иска областной прокуратуры.

В ведомстве считают, что городские власти нарушают законодательство в сфере автомобильных дорог и безопасности движения. Основанием для обращения в суд стало письмо патрульной полиции, в котором говорилось об отсутствии в Полтаве организации, постоянно отвечающей за содержание улиц.

Сейчас формальным балансодержателем дорожной сети остается коммунальное предприятие "Полтавский городской дорожно-эксплуатационный участок" (КП "ПГДЭУ"), которое находится в состоянии банкротства. Поэтому, по данным правоохранителей, в городе возникают проблемы с устранением нарушений стандартов безопасности – в частности, о состоянии покрытия, разметки, дорожных знаков и видимости на перекрестках.

В городском совете иск прокуратуры назвали "формальной претензией". Там отметили, что функции по содержанию дорог временно выполняет управление жилищно-коммунального хозяйства после фактического прекращения работы КП "ПГДЭУ".

В то же время в горсовете пытаются возобновить деятельность предприятия. Еще в августе прошлого года депутаты приняли решение о его санации – для восстановления платежеспособности и сохранения активов.

КП "ПГДЭУ" ранее являлось ключевым предприятием, которое более 30 лет обслуживало дорожную инфраструктуру Полтавы. После передачи подрядов частным компаниям оно потеряло стабильные доходы и фактически было доведено до банкротства.

За последние годы предприятие потеряло значительную часть имущества, включая технику и производственные базы. Часть активов была передана в аренду частным компаниям по договорам, которые впоследствии суд признал недействительными. Городские власти пытаются вернуть это имущество общине через суд.

Напомним, с начала 2026 года в Украине удалось отремонтировать около миллиона квадратных метров дорожного покрытия. В настоящее время темпы работ составляют 90 тысяч квадратных метров в сутки.

На Полтавщине мужчина жестоко избил сына, потому что тот съел конфету без разрешения
19 марта 2026, 21:45
Преследовал гражданских и устроил смертельное ДТП: на Полтавщине осудили нацгвардейца
19 марта 2026, 08:39
В Полтаве пограничник насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
17 марта 2026, 17:35
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах у ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
В Киеве мужчина напал на знакомого с ножом прямо посреди улицы
20 марта 2026, 13:25
Столкновение фуры и двух легковушек во Львовской области: двух человек госпитализировали
20 марта 2026, 13:02
На 98-м году жизни умер патриарх Филарет
20 марта 2026, 13:01
В Киевской области мать за 100 долларов продала 5-летнего ребенка насильнику
20 марта 2026, 12:55
Довез до границы за $3500: в Одесской области задержали перевозчика до Молдовы
20 марта 2026, 12:46
Четыре области Украины остались без света из-за атак на энергетику
20 марта 2026, 12:39
В Киеве женщина пытала 9-летнего сына
20 марта 2026, 12:30
Пять причин сказать "нет": почему НАТО не пойдет за Трампом в Иран
20 марта 2026, 12:17
Резерв+ будет временно недоступен
20 марта 2026, 11:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
