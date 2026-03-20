Полтавську міськраду через суд змусили визначити відповідального за дороги

Про це повідомило місцеве видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Відповідне рішення ухвалили після розгляду позову обласної прокуратури.

У відомстві вважають, що міська влада порушує законодавство у сфері автомобільних доріг і безпеки руху. Підставою для звернення до суду став лист патрульної поліції, в якому йшлося про відсутність у Полтаві організації, що на постійній основі відповідає за утримання вулиць.

Наразі формальним балансоутримувачем дорожньої мережі залишається комунальне підприємство "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" (КП "ПМШЕД"), яке перебуває у стані банкрутства. Через це, за даними правоохоронців, у місті виникають проблеми з усуненням порушень стандартів безпеки – зокрема щодо стану покриття, розмітки, дорожніх знаків та видимості на перехрестях.

У міській раді позов прокуратури назвали "формальною претензією". Там зазначили, що функції з утримання доріг тимчасово виконує управління житлово-комунального господарства після фактичного припинення роботи КП "ПМШЕД".

Водночас у міськраді намагаються відновити діяльність підприємства. Ще у серпні минулого року депутати ухвалили рішення про його санацію – для відновлення платоспроможності та збереження активів.

КП "ПМШЕД" раніше було ключовим підприємством, яке понад 30 років обслуговувало дорожню інфраструктуру Полтави. Після передачі підрядів приватним компаніям воно втратило стабільні доходи та фактично було доведене до банкрутства.

За останні роки підприємство втратило значну частину майна, включно з технікою та виробничими базами. Частину активів передали в оренду приватним компаніям за договорами, які згодом суд визнав недійсними. Міська влада намагається повернути це майно громаді через суд.

Нагадаємо, від початку 2026 року в Україні вдалося відремонтувати вже близько мільйона квадратних метрів дорожнього покриття. Наразі темпи робіт становлять 90 тисяч квадратних метрів на добу