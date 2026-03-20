20 березня 2026, 12:13

Полтавську міськраду через суд змусили визначити відповідального за дороги

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Окружний адміністративний суд зобов'язав Полтавську міську раду визначити підприємство, яке відповідатиме за реконструкцію, ремонт і утримання доріг

Про це повідомило місцеве видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Відповідне рішення ухвалили після розгляду позову обласної прокуратури.

У відомстві вважають, що міська влада порушує законодавство у сфері автомобільних доріг і безпеки руху. Підставою для звернення до суду став лист патрульної поліції, в якому йшлося про відсутність у Полтаві організації, що на постійній основі відповідає за утримання вулиць.

Наразі формальним балансоутримувачем дорожньої мережі залишається комунальне підприємство "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" (КП "ПМШЕД"), яке перебуває у стані банкрутства. Через це, за даними правоохоронців, у місті виникають проблеми з усуненням порушень стандартів безпеки – зокрема щодо стану покриття, розмітки, дорожніх знаків та видимості на перехрестях.

У міській раді позов прокуратури назвали "формальною претензією". Там зазначили, що функції з утримання доріг тимчасово виконує управління житлово-комунального господарства після фактичного припинення роботи КП "ПМШЕД".

Водночас у міськраді намагаються відновити діяльність підприємства. Ще у серпні минулого року депутати ухвалили рішення про його санацію – для відновлення платоспроможності та збереження активів.

КП "ПМШЕД" раніше було ключовим підприємством, яке понад 30 років обслуговувало дорожню інфраструктуру Полтави. Після передачі підрядів приватним компаніям воно втратило стабільні доходи та фактично було доведене до банкрутства.

За останні роки підприємство втратило значну частину майна, включно з технікою та виробничими базами. Частину активів передали в оренду приватним компаніям за договорами, які згодом суд визнав недійсними. Міська влада намагається повернути це майно громаді через суд.

Нагадаємо, від початку 2026 року в Україні вдалося відремонтувати вже близько мільйона квадратних метрів дорожнього покриття. Наразі темпи робіт становлять 90 тисяч квадратних метрів на добу

суд прокуратура Полтава дороги горсовет ремонт комунальне підприємство
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
