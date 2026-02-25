Фото: ОГП

Житель Хмельницкой области проведет оставшуюся жизнь за решеткой за сексуальное насилие над ребенком. Верховный Суд оставил в силе приговор предыдущих инстанций, отклонив жалобы защиты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что издевательства начались, когда девочке было всего 5 лет. Отец домагался ребенка, пока мать была на работе.

В 2023 году женщина уехала на заработки за границу и оставила детей с мужем. В июле фигурант совершил в отношении 12-летней дочери сексуальное насилие, а в октябре – изнасиловал ее.

Правда открылась после возвращения матери в Украину – она отвела ребенка на осмотр к врачу, где факты насилия подтвердились. Девочка призналась, что молчала, потому что отец ей угрожал.

В суде 39-летний мужчина пытался приуменьшить свою ответственность и частично отрицал обстоятельства. Однако прокуроры полностью опровергли версию фигуранта доказательствами, которые собрали по стандартам "дружественного ребенка правосудия". Свидетельства девочки собирали дистанционно и с участием психолога, чтобы избежать дополнительной травмы для нее.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к пожизненному заключению. Защита пыталась обжаловать этот приговор в апелляции и кассации, однако прокуроры в Верховном Суде доказали вину злоумышленника.

Кроме пожизненного срока, данные о мужчине внесли в Реестр осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних.

