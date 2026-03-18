ДТП произошло 17 марта около 15:40 в селе Силец Шептицкого района

Произошло столкновение автомобилей Peugeot 508, которым управлял 42-летний водитель, и Ford Transit под управлением 60-летнего мужчины.

В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры Ford, мужчины 48 и 59 лет, получили травмы. Их госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

