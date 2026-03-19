19 березня 2026, 08:39

Переслідував цивільних і спричинив смертельну ДТП: на Полтавщині засудили нацгвардійця

Фото: ДБР
Новосанжарський районний суд Полтавської області визнав винним сержанта Національної гвардії у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди та спробі незаконно заволодіти транспортним засобом

Про це повідомила прессслужба ДБР, передає RegioNews.

Зазначається, що обвинуваченому призначили покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років.

Як встановило слідство, подія сталася 24 серпня 2025 року.

Військовослужбовець разом зі знайомим офіцером, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, намагалися зупинити автомобіль цивільних із наміром заволодіти ним. Отримавши відмову, вони почали переслідувати транспортний засіб.

Під час переслідування на в'їзді до одного з населених пунктів Полтавського району водій перевищив швидкість, не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та допустив перекидання автомобіля у водойму.

Унаслідок аварії пасажир – інший військовослужбовець – загинув на місці події.

Суд визнав обвинуваченого винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило смерть, а також у незакінченому замаху на незаконне заволодіння транспортним засобом.

Нагадаємо, поліція повідомила про підозру чоловіку, який пʼяним скоїв смертельну ДТП у селі на Прикарпатті. З’ясувалося, що це військовослужбовець, який самовільно залишив частину. Чоловік мав ознаки сп’яніння, але проходити медичний огляд відмовився.

суд ДТП ПДР Полтава в'язниця вирок смертельна ДТП нацгвардієць
