18 березня 2026, 21:55

На Полтавщині аферисти вкрали 750 тисяч гривень допомоги батькові загиблого військового

Фото: Нацполіція
У Полтавському районі двох жінок підозрюють в шахрайстві. Відомо, що вони вкрали в пенсіонера гроші, які він отримав після загибелі сина на фронті

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 72-річна жінка та її 23-річна онука скористались довірою односельця. В результаті вони отримали доступ до його карток та документів. Згодом жінки оформили довіреність, щоб розпоряджатися його рахунками.

У січні-березні вони зняли з його рахунку понад 750 тисяч гривень, які він отримав після загибелі сина-військового. Наразі жінкам повідомили про підозру. До суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжних заходів

Нагадаємо, на Львівщині аферист викрав понад 2 мільйони в родичів зниклого військового. Правоохоронці викрили зловмисника.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
