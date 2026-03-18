На Полтавщині аферисти вкрали 750 тисяч гривень допомоги батькові загиблого військового

У Полтавському районі двох жінок підозрюють в шахрайстві. Відомо, що вони вкрали в пенсіонера гроші, які він отримав після загибелі сина на фронті

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Як з'ясували правоохоронці, 72-річна жінка та її 23-річна онука скористались довірою односельця. В результаті вони отримали доступ до його карток та документів. Згодом жінки оформили довіреність, щоб розпоряджатися його рахунками.

У січні-березні вони зняли з його рахунку понад 750 тисяч гривень, які він отримав після загибелі сина-військового. Наразі жінкам повідомили про підозру. До суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжних заходів

