Поджоги автомобилей за деньги: в Полтаве студентку отправили под домашний арест

Фото: Национальная полиция

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина" со ссылкой на постановление суда, передает RegioNews.

По данным материалов дела, подозреваемая – студентка четвертого курса строительной специальности Национального университета "Полтавская политехника". Раньше она не была судима и проживает вместе с бабушкой.

Следствие установило, что в середине февраля девушка нашла "работу" в одном из Telegram-каналов. Неизвестный заказчик предложил ей деньги за поджог автомобилей, на что она согласилась.

Первый инцидент произошел 23 февраля около 23:45 по улице Александра Оксанченко. По версии следствия, девушка облила легковоспламеняющейся смесью переднюю часть синего микроавтобуса Mercedes-Benz Vito 2019 года выпуска и подожгла его. Свои действия она снимала на камеру телефона, чтобы отчитаться перед заказчиком. Владелец транспортного средства оценил нанесенный ущерб в 734 тысячи гривен.

Второй эпизод произошел 25 февраля около 21:00 на улице Ивана Мазепы. Подозреваемая пыталась поджечь микроавтобус Renault Trafic в 2006 году. Сумма причиненного ущерба составляет около 280 тысяч гривен. В ходе этой попытки ее задержали сотрудники полиции.

Во время допроса и в видеокомментарии полиции девушка объяснила, что пошла на преступление из-за финансовых затруднений. За поджог одного автомобиля ей пообещали 54 тысяч гривен, однако после первого эпизода денег она не получила. Когда же попыталась отказаться от дальнейших "задач", заказчики начали угрожать, заявляя, что у нее есть паспортные данные и видеозаписи поджога. Под давлением шантажа она согласилась на второй поджог.

Прокурор и следователь просили суд выбрать для подозреваемой строжайшую меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток. Свою позицию они аргументировали тяжестью преступления, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, а также риск побега или совершение новых поджогов.

Защитник просил суд применить более мягкую меру пресечения, отметив, что девушка признает вину, сотрудничает со следствием, учится на дневной форме и ухаживает за тяжелобольной бабушкой.

Учитывая эти обстоятельства, суд пришел к выводу, что достаточной мерой пресечения будет круглосуточный домашний арест. Досудебное расследование по делу продолжается.

Напомним, в конце февраля правоохранители Полтавщины совместно с СБУ установили лицо, причастное к поджогам автомобилей в областном центре. Девушку задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ранее полиция задержала 16-летнюю девушку и 19-летнего парня, которые в Святошинском районе Киева поджигали дорогие электрокары по заказу ФСБ. Установлено, что из обещанных 2000 долларов за подпавшие авто, российские спецслужбы перечислили исполнителям всего 20 долларов.