В Киеве задержали 16-летнюю девушку и 19-летнего парня за поджог трех Tesla

Фото: полиция

Полиция задержала 16-летнюю девушку и 19-летнего парня, которые в Святошинском районе жгли дорогие электрокары

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В течение нескольких ночей в районе сгорели три автомобиля Tesla. Полицейские установили причастных к поджогу – 16-летнюю девушку и 19-летнего парня.

Правоохранители выяснили, что с ними через мессенджер связался представитель вражеских спецслужб. Он предложил за деньги поджигать машины премиум класса. Заказчик дал подробные инструкции: как выбирать авто, чем поджигать и как снимать все на видео для отчета. В дальнейшем подростки подыскали три автомобиля Tesla и в ночное время подожгли их.

Фигурантов разыскали на одной из улиц столицы. Во время обысков у них дома нашли доказательства причастности к поджогам.

Установлено, что из обещанных 2000 долларов за поджоги авто, российские спецслужбы перечислили исполнителям всего 20 долларов.

Задержанным объявили подозрение ч. 2 ст. 194 УК Украины (преднамеренное уничтожение имущества путем поджога). Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Правоохранители устанавливают других возможных участников преступления.

Напомним, ранее в Киеве задержали 35-летнего мужчину, который с декабря 2025 года по начало января 2026-го по заказу поджег семь автомобилей в Соломенском районе.