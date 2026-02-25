11:32  25 февраля
На Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу
09:24  25 февраля
Побег в Молдову за $14 тысяч: в Харькове будут судить экс-правохранителя
08:55  25 февраля
В Черкассах на строительстве погиб мужчина: на него упала стрела крана
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2026, 11:21

Получили $20: в Киеве 16-летняя девушка и 19-летний парень сожгли три Tesla по заказу россиян

25 февраля 2026, 11:21
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Полиция задержала 16-летнюю девушку и 19-летнего парня, которые в Святошинском районе жгли дорогие электрокары

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В течение нескольких ночей в районе сгорели три автомобиля Tesla. Полицейские установили причастных к поджогу – 16-летнюю девушку и 19-летнего парня.

Правоохранители выяснили, что с ними через мессенджер связался представитель вражеских спецслужб. Он предложил за деньги поджигать машины премиум класса. Заказчик дал подробные инструкции: как выбирать авто, чем поджигать и как снимать все на видео для отчета. В дальнейшем подростки подыскали три автомобиля Tesla и в ночное время подожгли их.

В Киеве 16-летняя девушка и 19-летний парень сожгли три Tesla по заказу россиян

Фигурантов разыскали на одной из улиц столицы. Во время обысков у них дома нашли доказательства причастности к поджогам.

Установлено, что из обещанных 2000 долларов за поджоги авто, российские спецслужбы перечислили исполнителям всего 20 долларов.

Задержанным объявили подозрение ч. 2 ст. 194 УК Украины (преднамеренное уничтожение имущества путем поджога). Им грозит до 10 лет тюрьмы.

В Киеве задержали 16-летнюю девушку и 19-летнего парня за поджог трех Tesla

Правоохранители устанавливают других возможных участников преступления.

Напомним, ранее в Киеве задержали 35-летнего мужчину, который с декабря 2025 года по начало января 2026-го по заказу поджег семь автомобилей в Соломенском районе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война поджог Киев Tesla подростки задержание происшествия автомобили
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Детали исчезновения украинца Игоря Комарова на Бали: что рассказала полиция
25 февраля 2026, 13:36
В Черкасской области пьяная водительница сбила пешехода и пыталась сбежать, но застряла в снегу
25 февраля 2026, 13:18
Умеров в Женеве встретится со спецпосланниками США: что будут обсуждать
25 февраля 2026, 12:40
На Хмельнитчине парень присвоил полмиллиона с карты матери пропавшего без вести военного
25 февраля 2026, 12:20
Пьяное вождение и фальсификация справки: ровенского судью уволили после скандала
25 февраля 2026, 11:58
На Николаевщине автомобиль врезался в грузовик: трое погибших и один травмированный
25 февраля 2026, 11:56
В Украину поступило 127 тысяч доз вакцины против туберкулеза
25 февраля 2026, 11:46
На Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу
25 февраля 2026, 11:32
Майор ВСУ помогал военным выезжать за границу под видом учений
25 февраля 2026, 11:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »