Підпали авто за гроші: у Полтаві студентку відправили під домашній арешт

Фото: Національна поліція

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина" із посиланням на ухвалу суду, передає RegioNews.

За даними матеріалів справи, підозрювана – студентка четвертого курсу будівельної спеціальності Національного університету "Полтавська політехніка". Раніше вона не була судимою та проживає разом із бабусею.

Слідство встановило, що в середині лютого дівчина знайшла "роботу" в одному з Telegram-каналів. Невідомий замовник запропонував їй гроші за підпал автомобілів, на що вона погодилася.

Перший інцидент стався 23 лютого близько 23:45 на вулиці Олександра Оксанченка. За версією слідства, дівчина облила легкозаймистою сумішшю передню частину синього мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito 2019 року випуску та підпалила його. Свої дії вона знімала на камеру телефону, щоб відзвітувати перед замовником. Власник транспортного засобу оцінив завдані збитки у 734 тисячі гривень.

Другий епізод стався 25 лютого близько 21:00 на вулиці Івана Мазепи. Підозрювана намагалася підпалити мікроавтобус Renault Trafic 2006 року. Сума завданої шкоди становить близько 280 тисяч гривень. Під час цієї спроби її затримали працівники поліції.

Під час допиту та у відеокоментарі поліції дівчина пояснила, що пішла на злочин через фінансові труднощі. За підпал одного автомобіля їй пообіцяли 54 тисячі гривень, однак після першого епізоду грошей вона не отримала. Коли ж спробувала відмовитися від подальших "завдань", замовники почали погрожувати, заявляючи, що мають її паспортні дані та відеозаписи підпалу. Під тиском шантажу вона погодилася на другий підпал.

Прокурор та слідчий просили суд обрати для підозрюваної найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб. Свою позицію вони аргументували тяжкістю злочину, за який передбачене покарання до 10 років позбавлення волі, а також ризиками втечі або вчинення нових підпалів.

Натомість захисник просив суд застосувати м'якший запобіжний захід, зазначивши, що дівчина визнає провину, співпрацює зі слідством, навчається на денній формі та доглядає за тяжкохворою бабусею.

Врахувавши ці обставини, суд дійшов висновку, що достатнім запобіжним заходом буде цілодобовий домашній арешт. Наразі досудове розслідування у справі триває.

Нагадаємо, в кінці лютого правоохоронці Полтавщини спільно з СБУ встановили особу, причетну до підпалів автомобілів в обласному центрі. Дівчину затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

