09:56  09 березня
У Вінниці з-під криги на озері дістали тіло жінки
08:42  09 березня
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
08:38  09 березня
Підпали авто за гроші: у Полтаві студентку відправили під домашній арешт
UA | RU
UA | RU
09 березня 2026, 08:38

Підпали авто за гроші: у Полтаві студентку відправили під домашній арешт

09 березня 2026, 08:38
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Шевченківський районний суд Полтави обрав запобіжний захід 20-річній дівчині, яку підозрюють у підпалі автомобілів

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина" із посиланням на ухвалу суду, передає RegioNews.

За даними матеріалів справи, підозрювана – студентка четвертого курсу будівельної спеціальності Національного університету "Полтавська політехніка". Раніше вона не була судимою та проживає разом із бабусею.

Слідство встановило, що в середині лютого дівчина знайшла "роботу" в одному з Telegram-каналів. Невідомий замовник запропонував їй гроші за підпал автомобілів, на що вона погодилася.

  • Перший інцидент стався 23 лютого близько 23:45 на вулиці Олександра Оксанченка. За версією слідства, дівчина облила легкозаймистою сумішшю передню частину синього мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito 2019 року випуску та підпалила його. Свої дії вона знімала на камеру телефону, щоб відзвітувати перед замовником. Власник транспортного засобу оцінив завдані збитки у 734 тисячі гривень.
  • Другий епізод стався 25 лютого близько 21:00 на вулиці Івана Мазепи. Підозрювана намагалася підпалити мікроавтобус Renault Trafic 2006 року. Сума завданої шкоди становить близько 280 тисяч гривень. Під час цієї спроби її затримали працівники поліції.

Під час допиту та у відеокоментарі поліції дівчина пояснила, що пішла на злочин через фінансові труднощі. За підпал одного автомобіля їй пообіцяли 54 тисячі гривень, однак після першого епізоду грошей вона не отримала. Коли ж спробувала відмовитися від подальших "завдань", замовники почали погрожувати, заявляючи, що мають її паспортні дані та відеозаписи підпалу. Під тиском шантажу вона погодилася на другий підпал.

Прокурор та слідчий просили суд обрати для підозрюваної найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб. Свою позицію вони аргументували тяжкістю злочину, за який передбачене покарання до 10 років позбавлення волі, а також ризиками втечі або вчинення нових підпалів.

Натомість захисник просив суд застосувати м'якший запобіжний захід, зазначивши, що дівчина визнає провину, співпрацює зі слідством, навчається на денній формі та доглядає за тяжкохворою бабусею.

Врахувавши ці обставини, суд дійшов висновку, що достатнім запобіжним заходом буде цілодобовий домашній арешт. Наразі досудове розслідування у справі триває.

Нагадаємо, в кінці лютого правоохоронці Полтавщини спільно з СБУ встановили особу, причетну до підпалів автомобілів в обласному центрі. Дівчину затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Раніше поліція затримала 16-річну дівчину та 19-річного хлопця, які у Святошинському районі Києва палили дорогі електрокари на замовлення ФСБ. Встановлено, що з обіцяних 2000 доларів за підпали авто, російські спецслужби перерахували виконавцям лише 20 доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтава авто палій підпал домашній арешт суд запобіжний захід
У Миколаєві чоловік вбив брата, бо той гучно розмовляв по телефону
06 березня 2026, 16:40
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
05 березня 2026, 08:39
На Хмельниччині чоловік викинув собаку з 7-го поверху: йому загрожує до 8 років
04 березня 2026, 17:27
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
У Чернівцях через потепління вдень тимчасово вимикатимуть опалення
09 березня 2026, 10:57
Ракетний удар по Харкову 7 березня: рятувальні роботи завершені
09 березня 2026, 10:52
Харків накопичив майже 20 млрд грн боргів за комуналку
09 березня 2026, 10:40
У Києві викрили фальшивих "науковців", які ухилялися від мобілізації
09 березня 2026, 10:31
Росіяни поцілили по Запоріжжю: спалахнула вантажівка
09 березня 2026, 10:25
Харків і Дніпро витрачають на армію найменше серед великих міст
09 березня 2026, 10:19
У Вінниці з-під криги на озері дістали тіло жінки
09 березня 2026, 09:56
Ворог просунувся поблизу Гуляйполя на Запоріжжі, – DeepState
09 березня 2026, 09:43
Підпалив авто через сварку: у Києві через помсту чоловіка згоріли три машини
09 березня 2026, 09:28
Панцирі, десантний катер та база БпЛА: удар ВМС по Криму
09 березня 2026, 09:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Валерій Пекар
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »