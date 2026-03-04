12:10  04 марта
04 марта 2026, 12:49

В Полтаве подросток погиб от удара током на железнодорожной цистерне

04 марта 2026, 12:49
Фото: Национальная полиция
Правоохранители Полтавы устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего парня в результате поражения током

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 3 марта около 16:40 в Полтавское районное управление полиции поступило сообщение от очередной железнодорожной станции об обнаружении тела на одной из железнодорожных цистерн.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что погибшим является местный житель 2010 года рождения.

По предварительной информации, при нахождении на цистерне парня поразил высоковольтный электрический ток. Для уточнения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту трагедии следователям начато досудебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Одесской области несовершеннолетний получил травмы от удара током. По предварительным данным, группа местных подростков находилась рядом с грузовым поездом. В какой-то момент один из них решил залезть на крышу вагона, где его поразило электрическим током.

