В Полтаве подросток погиб от удара током на железнодорожной цистерне
Правоохранители Полтавы устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего парня в результате поражения током
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что 3 марта около 16:40 в Полтавское районное управление полиции поступило сообщение от очередной железнодорожной станции об обнаружении тела на одной из железнодорожных цистерн.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что погибшим является местный житель 2010 года рождения.
По предварительной информации, при нахождении на цистерне парня поразил высоковольтный электрический ток. Для уточнения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту трагедии следователям начато досудебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, в Одесской области несовершеннолетний получил травмы от удара током. По предварительным данным, группа местных подростков находилась рядом с грузовым поездом. В какой-то момент один из них решил залезть на крышу вагона, где его поразило электрическим током.