12:10  04 марта
Смертельное ДТП в Винницкой области: легковушка превратилась в кучу металла
10:51  04 марта
В Херсоне задержали супругов, которые по заказу россиян корректировали атаки по городу
09:20  04 марта
В Черкасской области после столкновения с грузовиком легковушка вылетела в кювет: есть жертвы
04 марта 2026, 13:37

Атака на поезд в Николаеве: спасатели ГСЧС ликвидировали последствия

04 марта 2026, 13:37
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Николаевской области
В среду, 4 марта, Николаев атаковали российские беспилотники. В результате удара загорелся поезд, но спасатели быстро ликвидировали пожар

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

"В результате атаки поврежден объект транспортной инфраструктуры.
Возник пожар, который ликвидировали спасатели ГСЧС и очередной караул пожарного поезда "Укрзализныци", – говорится в сообщении.

Кроме того, ранен мужчина, его госпитализировали в больницу!

На месте также работали пиротехники и химики ГСЧС для проверки территории.

Напомним, утром 4 марта в Николаеве вражеский беспилотник попал в поезд. Он был пуст и прибыл на техническое обслуживание. Было известно, что ранения получил один сотрудник "Укрзализныци".

война Укрзализныця поезд пожар ГСЧС Николаев БПЛА атака мужчина
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
