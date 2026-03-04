Атака на поезд в Николаеве: спасатели ГСЧС ликвидировали последствия
В среду, 4 марта, Николаев атаковали российские беспилотники. В результате удара загорелся поезд, но спасатели быстро ликвидировали пожар
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
"В результате атаки поврежден объект транспортной инфраструктуры.
Возник пожар, который ликвидировали спасатели ГСЧС и очередной караул пожарного поезда "Укрзализныци", – говорится в сообщении.
Кроме того, ранен мужчина, его госпитализировали в больницу!
На месте также работали пиротехники и химики ГСЧС для проверки территории.
Напомним, утром 4 марта в Николаеве вражеский беспилотник попал в поезд. Он был пуст и прибыл на техническое обслуживание. Было известно, что ранения получил один сотрудник "Укрзализныци".
РФ атаковала энергетическую инфраструктуру: есть обесточивания в пяти областяхВсе новости »
04 марта 2026, 11:14На Днепропетровщине мужчина провалился под лед на реке
04 марта 2026, 09:41Россияне атаковали дроном деревню на Харьковщине: трое пострадавших
04 марта 2026, 08:51
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Иран, Украина и глобальные риски: почему война одной страны влияет на весь мир
04 марта 2026, 14:39В Украине повысился уровень воды в реках: 155 аварийных бригад готовы к паводкам
04 марта 2026, 14:24Авиаудар по Славянску: один человек погиб, повреждены 63 дома
04 марта 2026, 13:58Более 30 млн грн ущерба на топливе: должностным лицам Минобороны и Генштаба сообщено о подозрении
04 марта 2026, 13:04В Полтаве подросток погиб от удара током на железнодорожной цистерне
04 марта 2026, 12:49Восстание или силовая диктатура: момент истины для Ирана
04 марта 2026, 12:29Смертельное ДТП в Винницкой области: легковушка превратилась в кучу металла
04 марта 2026, 12:10Пьяная месть: в Киеве будут судить мужчину, который сжег кофейню на Лесном массиве
04 марта 2026, 11:49"Боевые" для тыловиков и миллионные убытки: подозрение получил чиновник бригады на Запорожском направлении
04 марта 2026, 11:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все блоги »