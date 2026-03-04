Атака на поезд в Николаеве: спасатели ГСЧС ликвидировали последствия

Фото: ГСЧС Николаевской области

В среду, 4 марта, Николаев атаковали российские беспилотники. В результате удара загорелся поезд, но спасатели быстро ликвидировали пожар

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

"В результате атаки поврежден объект транспортной инфраструктуры.

Возник пожар, который ликвидировали спасатели ГСЧС и очередной караул пожарного поезда "Укрзализныци", – говорится в сообщении.

Кроме того, ранен мужчина, его госпитализировали в больницу!

На месте также работали пиротехники и химики ГСЧС для проверки территории.

Напомним, утром 4 марта в Николаеве вражеский беспилотник попал в поезд. Он был пуст и прибыл на техническое обслуживание. Было известно, что ранения получил один сотрудник "Укрзализныци".