В Ровенской области военные ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки

Скриншот с видео

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Девушка держала дверь подъезда, пока отец скрылся в квартире.

"Один из них запихнул мне баллончиком в лицо. У меня жжет все лицо. Я ничего не могла видеть. Это ужас... Из-за того, что спрей попал в рот, я некоторое время не могла нормально дышать... У меня до сих пор руки трясутся... Но они сказали, что еще приедут за нами", – рассказала она.

В Ровенском областном ТЦК заявили, что назначили служебную проверку из-за инцидента и напомнили "гражданам Украины мужского пола мобилизационного возраста о необходимости обновления учетных данных".

Как известно, ранее в Николаевской области 40-летний мужчина заявил о пытках в ТЦК. Он сообщил, что его более десяти дней незаконно удерживали военнослужащие одного из ТЦК – с 25 декабря по 6 января. По словам заявителя, его не только не отпускали, но и избивали.