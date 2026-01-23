На Житомирщине ночью в пожаре погибла женщина и двое маленьких детей

11:57  23 января
23 января 2026, 10:10

На Житомирщине в ночном пожаре погибла женщина и двое маленьких детей

23 января 2026, 10:10
Фото: ГСЧС
Трагедия произошла ночью 23 января в селе Козеевка Житомирского района. ГСЧС получила сообщение о пожаре в 02:32

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Когда спасатели прибыли на место, огонь уже полностью охватил частный дом. Во время тушения огнеборцы обнаружили тела трех погибших: 32-летней женщины и ее двоих детей в возрасте 4 и 5 лет.

Еще одного двухлетнего ребенка успели спасти – его госпитализировали в больницу.

Пожар потушили. Огонь полностью уничтожил дом площадью 85 кв.м.

К тушению пожара привлекались 7 спасателей и две спецмашины.

Напомним, под утро 22 января в Житомирской области в больницу с отравлением угарным газом госпитализировали женщину и ее троих детей 15, 12 и 11 лет.

Кроме того, 22 января в Хмельницкой области из-за работы генератора отравились угарным газом семеро детей и 18-летняя девушка.

23 января 2026
