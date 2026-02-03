На Полтавщині жінка та дворічна дитина отруїлися чадним газом
Жителька Миргорода з маленькою дитиною опинилися в реанімації через отруєння чадним газом
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Подія сталася пізно ввечері 1 лютого. В одному з будинків Миргорода 24-річна жінка з дворічною дитиною отруїлися чадним газом. Обох госпіталізували до реанімаційного відділення.
Під час огляду будинку правоохоронці з’ясували, що отруєння, ймовірно, сталося внаслідок порушення правил монтажу (будови) димових та вентиляційних каналів. Наразі обставини та причини події встановлюють фахівці.
Нагадаємо, вночі 23 січня на Житомирщині в пожежі загинула жінка та двоє маленьких дітей. Ще одну дворічну дитину встигли врятувати.
