На Полтавщине в доме взорвался газовый баллон: есть пострадавшие
Происшествие случилось в понедельник, 5 января, около 18:00 в городе Лубны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В частном доме взорвался газовый баллон. В результате взрыва травмировались двое жителей дома – 38-летний мужчина и 39-летняя женщина. Пострадавшим оказали необходимую медпомощь.
Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия.
Напомним, 29 декабря в Киевской области в частном доме взорвался баллон. Соседи достали из-под завалов 71-летнего хозяина дома.
06 января 2026
