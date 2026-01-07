"Семейный бизнес": в Киеве отец и дочь воровали чужие квартиры

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Фигурантами дела оказались председатель и участница наблюдательного совета одного из столичных частных акционерных обществ, являющихся отцом и дочерью. Без согласия большинства акционеров они заключили заведомо убыточный договор ссуды с другим подконтрольным предприятием под залог недвижимого имущества общества.

В результате имущество в качестве погашения задолженности перешло в собственность другой компании, директором и конечным бенефициаром которой подозреваемая.

"В частности, речь идет о завладении инженерно-лабораторным корпусом, площадью более 4 тыс. кв. м, мастерской, площадью более 160 кв. м и нежилым домом, общей площадью около 440 кв. м", - рассказали в полиции.

