08 січня 2026, 10:00

Пропонували роботу в TikTok: на Полтавщині аферисти виманили в людей десятки тисяч гривень

08 січня 2026, 10:00
Фото: Нацполіція
Правоохоронці розпочали розслідувати шахрайство. Аферисти вкрали в людей понад 200 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

В інтернеті шахраї пропонували людям легкий заробіток у TikTok, а також допомогу від міжнародних організацій. Таким чином вони обманули двох жительок Миргородського району. У жінок вони вкрали понад 200 тисяч гривень.

"Не надавайте персональні та банківські дані стороннім особам, не довіряйте незнайомцям і не дайте себе ошукати. Будьте пильними та обачними", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, у Львові розслідували справу про незаконне привласнення квартири на вулиці Ліській. Чоловік підробив документи й переоформив житло на себе, хоча після смерті власниці квартира мала відійти міській раді

