Пропонували роботу в TikTok: на Полтавщині аферисти виманили в людей десятки тисяч гривень
Правоохоронці розпочали розслідувати шахрайство. Аферисти вкрали в людей понад 200 тисяч гривень
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
В інтернеті шахраї пропонували людям легкий заробіток у TikTok, а також допомогу від міжнародних організацій. Таким чином вони обманули двох жительок Миргородського району. У жінок вони вкрали понад 200 тисяч гривень.
"Не надавайте персональні та банківські дані стороннім особам, не довіряйте незнайомцям і не дайте себе ошукати. Будьте пильними та обачними", - закликають правоохоронці.
