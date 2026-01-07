14:56  07 января
07 января 2026, 13:00

Испугал уголовным делом: в Киеве мошенник выманил у начальника ТЦК десятки тысяч долларов

07 января 2026, 13:00
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Правоохранители задержали 47-летнего предпринимателя. Оказалось, что он пытался "продать" уголовное производство, которого на самом деле не существовало

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Мошенник попытался давить на военного. Начальнику одного из районных ТЦК он заявил, что якобы есть уголовное преследование его и близких работниками ДБР. Он предложил военному "решить вопрос", шантажируя воображаемыми фактами. За "помощь" он хотел получить 100 тысяч долларов.

Правоохранители задержали злоумышленника, когда ему передавали часть средств в размере 50 тысяч долларов.

"Мошеннику уже объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 (Оконченное покушение на мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. За незаконные сделки ему грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией."

Напомним, во Львове правоохранители в помещении больницы задержали врач после получения $2000 за положительное решение о продлении пациенту третьей группы инвалидности и установлении более высокого процента потери трудоспособности.

