14:56  07 января
Приковывала цепями к кровати: в Кировоградской области работнице детдома объявили подозрение
14:21  07 января
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги
15:11  07 января
В Сумской области перевернулась маршрутка: пострадали 8 пассажиров
UA | RU
UA | RU
07 января 2026, 19:20

На Черниговщине раскрыли схему на горючем для военной техники: злоумышленники заработали почти полмиллиона

07 января 2026, 19:20
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Черниговской области разоблачили схему хищения средств. Деньги выделялись на горючее для военной техники 

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники в путевые листы вносили недостоверные данные. Впоследствии полученные излишки бензина и дизельного горючего они продавали. Деньги они залили между собой. Известно, что таким образом злоумышленники заработали более 400 тысяч гривен.

Организатором и его двумя сообщниками оказались служащие воинской части. Все они получили подозрения. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Буковине сообщено о подозрении 15 чиновникам за масштабные хищения бюджетных средств. Среди них – руководители коммунальных предприятий, сельские головы, руководители государственных учреждений, представители частных компаний и подрядных организаций.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
хищение полиция военные Черниговщина
В Ровенской области мужчина хранил и перевозил почти 140 кг янтаря
05 января 2026, 17:10
В Киеве задержали адвоката, который занимался выманиванием денег у предпринимателей
30 декабря 2025, 15:42
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
На Черниговщине автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся: 9 пострадавших
08 января 2026, 00:12
"У меня есть внимание мужчин": певица Елена Тополя рассказала, готова ли она к новым отношениям после развода
07 января 2026, 19:45
Повалил на землю и "добил" топором: на Днепропетровщине парень жестоко расправился с отчимом
07 января 2026, 18:50
Будет подорожать: как изменятся цены на кофе в 2026 году
07 января 2026, 18:30
Россияне ударили по двум портам Одесщины: повреждена инфраструктура, есть жертвы
07 января 2026, 18:17
Ценники будут расти: эксперты рассказали, сколько будут стоить овощи и фрукты в Украине в 2026 году
07 января 2026, 18:00
Массированная атака на Кривой Рог: есть раненые
07 января 2026, 17:25
Россияне атаковали дроном микроавтобус на Запорожье: раненый мужчина
07 января 2026, 16:52
Зеленский рассказал, чем будет заниматься Буданов в должности главы Офиса президента
07 января 2026, 16:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »