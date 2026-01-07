На Черниговщине раскрыли схему на горючем для военной техники: злоумышленники заработали почти полмиллиона

Фото: Нацполиция

В Черниговской области разоблачили схему хищения средств. Деньги выделялись на горючее для военной техники

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники в путевые листы вносили недостоверные данные. Впоследствии полученные излишки бензина и дизельного горючего они продавали. Деньги они залили между собой. Известно, что таким образом злоумышленники заработали более 400 тысяч гривен.

Организатором и его двумя сообщниками оказались служащие воинской части. Все они получили подозрения. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Буковине сообщено о подозрении 15 чиновникам за масштабные хищения бюджетных средств. Среди них – руководители коммунальных предприятий, сельские головы, руководители государственных учреждений, представители частных компаний и подрядных организаций.