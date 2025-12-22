Иллюстративное фото: pixabay

В воскресенье, 21 декабря, в одном из сел Градижской громады Кременчугского района скончался маленький мальчик

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские установили, что пока ребенок возрастом один год и восемь месяцев спал в постели, мама во дворе выполняла работу по хозяйству. Когда женщина зашла в дом, то обнаружила, что у ребенка отсутствует дыхание. На место вызвали "скорую". Медики пытались реанимировать мальчика, но, к сожалению, он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Причины и обстоятельства происшествия выясняет следствие.

Напомним, в Казатине в Винницкой области правоохранители выясняют обстоятельства смерти 5-месячного младенца. Мертвым ребенка в кроватке обнаружили родители.