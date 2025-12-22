Трагедія на Полтавщині: поліція розслідує обставини смерті півторарічного хлопчика
У неділю, 21 грудня, в одному з сіл Градизької громади Кременчуцького району помер маленький хлопчик
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Поліцейські встановили, що поки дитина віком один рік і вісім місяців спала в ліжку, мама в дворі виконувала роботу по господарству. Коли жінка зайшла в будинок, то виявила, що в дитини відсутнє дихання. На місце викликали "швидку". Медики намагалися реанімувати хлопчика, але, на жаль, він помер.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. Причини та обставини події з’ясовує слідство.
Нагадаємо, у Козятині на Вінниччині правоохоронці з’ясовують обставини смерті 5-місячного немовляти. Мертвим дитину у ліжечку виявили батьки.
