Ілюстративне фото: pixabay

У неділю, 21 грудня, в одному з сіл Градизької громади Кременчуцького району помер маленький хлопчик

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські встановили, що поки дитина віком один рік і вісім місяців спала в ліжку, мама в дворі виконувала роботу по господарству. Коли жінка зайшла в будинок, то виявила, що в дитини відсутнє дихання. На місце викликали "швидку". Медики намагалися реанімувати хлопчика, але, на жаль, він помер.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, у Козятині на Вінниччині правоохоронці з’ясовують обставини смерті 5-місячного немовляти. Мертвим дитину у ліжечку виявили батьки.