Фото: поліція

Ввечері 26 жовтня у лісосмузі в Лубнах місцевий житель під час прогулянки натрапив на тіло людини з ознаками розкладання

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місці працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та судмедексперт.

Попередньо, загиблим може бути місцевий житель, який з серпня 2025 року вважався зниклим безвісти. Для встановлення причини смерті призначена судово-медичну експертизу.

За даним фактом триває розслідування.

Нагадаємо, 26 жовтня на Буковині в селі Новоселиця на поверхні місцевого ставка виявили тіло людини. Правоохоронці з’ясовують обставини смерті літньої жінки.