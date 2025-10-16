Росіяни вдарили дронами та ракетами по газових об'єктах Полтавщини

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині було зупинено.

Нагадаємо, вранці 16 жовтня по всій території України двічі оголошували масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт у Росії винищувача МіГ-31К – носія гіперзвукових ракет "Кинджал". Повідомлялося про вибухи у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві.