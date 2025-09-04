Фото: поліція

Трагедія сталася 2 вересня близько 16:30 на вулиці Героїв України у Кременчуці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Літня жінка випала з вікна. Загиблою виявилася 88-річна місцева жителька. Її тіло направили на судмедекспертизу для встановлення причини смерті.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок". Причини та обставини події встановлює слідство.

Нагадаємо, 30 серпня у Києві чоловік випав із 19-го поверху та вижив. Він приземлився на автомобіль марки Toyota, повністю зім’явши його дах.