26 серпня 2025, 10:27

Менше половини шкіл і садків Полтавської громади готові до навчального року – що не так

26 серпня 2025, 10:27
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Полтавській територіальній громаді лише 46% закладів освіти нині визнані такими, що можуть розпочати навчання з 1 вересня. Основною причиною непридатності решти закладів є проблеми з укриттями, зокрема їх відсутність або невідповідність вимогам

Про це в коментарі Суспільному повідомив заступник начальника ГУ ДСНС України у Полтавській області Володимир Гришанін, передає RegioNews.

Наразі на території Полтавського району зафіксовано 30 проблемних укриттів у школах та садочках. Більшість із них – 24 – розміщені на перших поверхах приміщень, що не завжди відповідає вимогам безпеки.

Також 27 шкіл області взагалі не мають власних укриттів, а ще 110 освітніх закладів користуються захисними спорудами інших установ на договірній основі.

Серед основних порушень, які виявляють під час перевірок:

  • неналежний протипожежний та санітарний стан укриттів;
  • проблеми з комунікаціями та спецобладнанням;
  • відсутність доступу для маломобільних груп населення;
  • нестача місць для сидіння та відпочинку;
  • відсутність призначених відповідальних осіб за обслуговування укриттів.

У разі виявлення порушень фахівці ДСНС складають акти з переліком недоліків і термінами на їх усунення. За такі порушення передбачена адміністративна відповідальність.

Питання безпечного освітнього процесу залишається на особливому контролі перед початком навчального року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтавській громаді тимчасово припиняють роботу дитячих садків через те, що їхні підвали не відповідають вимогам безпеки для укриттів. Батьки обурені таким рішенням, адже садки працювали упродовж трьох років війни, а тепер їх закривають.

