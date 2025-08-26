Менше половини шкіл і садків Полтавської громади готові до навчального року – що не так
У Полтавській територіальній громаді лише 46% закладів освіти нині визнані такими, що можуть розпочати навчання з 1 вересня. Основною причиною непридатності решти закладів є проблеми з укриттями, зокрема їх відсутність або невідповідність вимогам
Про це в коментарі Суспільному повідомив заступник начальника ГУ ДСНС України у Полтавській області Володимир Гришанін, передає RegioNews.
Наразі на території Полтавського району зафіксовано 30 проблемних укриттів у школах та садочках. Більшість із них – 24 – розміщені на перших поверхах приміщень, що не завжди відповідає вимогам безпеки.
Також 27 шкіл області взагалі не мають власних укриттів, а ще 110 освітніх закладів користуються захисними спорудами інших установ на договірній основі.
Серед основних порушень, які виявляють під час перевірок:
- неналежний протипожежний та санітарний стан укриттів;
- проблеми з комунікаціями та спецобладнанням;
- відсутність доступу для маломобільних груп населення;
- нестача місць для сидіння та відпочинку;
- відсутність призначених відповідальних осіб за обслуговування укриттів.
У разі виявлення порушень фахівці ДСНС складають акти з переліком недоліків і термінами на їх усунення. За такі порушення передбачена адміністративна відповідальність.
Питання безпечного освітнього процесу залишається на особливому контролі перед початком навчального року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтавській громаді тимчасово припиняють роботу дитячих садків через те, що їхні підвали не відповідають вимогам безпеки для укриттів. Батьки обурені таким рішенням, адже садки працювали упродовж трьох років війни, а тепер їх закривають.