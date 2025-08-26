Фото: полиция

ДТП произошло утром 25 августа на трассе Киев – Харьков – Довжанский на въезде в Полтаву со стороны Супруновки

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным полиции, грузовик DAF, которым управлял 39-летний водитель, врезался в микроавтобус Volkswagen. От удара микроавтобус столкнулся с грузовиком IVECO, который остановился впереди.

В результате ДТП травмировались 41-летний водитель микроавтобуса и его 68-летний пассажир. Обоих госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Следователи устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Напомним, 23 августа на трассе в Черновицкой области столкнулись четыре автомобиля. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок.