07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
07:30  26 августа
В Киевской области возник пожар на несанкционированной свалке
07:21  26 августа
За неделю из приграничья Сумщины эвакуировали 47 человек
26 августа 2025, 08:11

На въезде в Полтаву столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие

26 августа 2025, 08:11
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло утром 25 августа на трассе Киев – Харьков – Довжанский на въезде в Полтаву со стороны Супруновки

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным полиции, грузовик DAF, которым управлял 39-летний водитель, врезался в микроавтобус Volkswagen. От удара микроавтобус столкнулся с грузовиком IVECO, который остановился впереди.

В результате ДТП травмировались 41-летний водитель микроавтобуса и его 68-летний пассажир. Обоих госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Следователи устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Напомним, 23 августа на трассе в Черновицкой области столкнулись четыре автомобиля. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Полтавская область авария ДТП пострадавшие
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Смертельное ДТП на Сумщине: погибли подросток и водитель, еще три человека – в больнице
26 августа 2025, 09:38
Ремонт моста "на бумаге": на Сумщине подрядчик присвоил 3 млн грн из бюджета
26 августа 2025, 09:26
На трассе М-14 Херсон-Николаев фиксируют атаки вражеских дронов – возможны ограничения движения
26 августа 2025, 09:18
Житомирское предприятие разоблачили на незаконном экспорте древесины на 17,5 млн грн
26 августа 2025, 08:56
Свириденко объяснила, почему ее брат не вернулся из-за границы после 2022 года
26 августа 2025, 08:56
В Николаевской области мужчина ходил по городу с фугасным снарядом в пакете
26 августа 2025, 08:47
В Донецкой области военный продавал украденные гранаты и гранатометы
26 августа 2025, 08:43
Настоящий суверенитет: путь Украины сквозь пот, слезы и кровь
26 августа 2025, 08:31
В Карпатах травмировались туристки: им помогли спасатели
26 августа 2025, 08:23
В Украине с начала 2022 года возбуждено 3 тысячи дел за госпредательство
26 августа 2025, 08:16
