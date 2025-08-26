На в’їзді до Полтави зіткнулися три автомобілі: є постраждалі
ДТП сталась вранці 25 серпня на трасі Київ – Харків – Довжанський на в’їзді до Полтави зі сторони Супрунівки
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За даними поліції, вантажівка DAF, якою керував 39-річний водій, врізалася у мікроавтобус Volkswagen. Від удару мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою IVECO, що зупинилася попереду.
Внаслідок ДТП травмувалися 41-річний водій мікроавтобуса та його 68-річний пасажир. Обох госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Слідчі встановлюють причини та обставини аварії.
Нагадаємо, 23 серпня на трасі у Чернівецькій області зіткнулися чотири авто. Постраждали чотири людини, серед них дитина.
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
У Карпатах травмувалися туристки: їм допомогли рятувальники
26 серпня 2025, 08:23Росіяни за тиждень запустили по Херсонщині майже 2000 дронів
26 серпня 2025, 07:56Під час застілля в Києві чоловік смертельно поранив друга ножем
26 серпня 2025, 07:48На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
26 серпня 2025, 07:42Готували теракти у Вінниці: двом обвинуваченим загрожує довічне
26 серпня 2025, 07:33На Київщині виникла пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі
26 серпня 2025, 07:30За тиждень з прикордоння Сумщини евакуювали 47 людей
26 серпня 2025, 07:21Ексвіцепрем'єру Чернишову продовжили запобіжні заходи ще на два місяці
26 серпня 2025, 07:14За добу ЗСУ ліквідували майже 900 російських загарбників
26 серпня 2025, 07:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі блоги »