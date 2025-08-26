Фото: поліція

ДТП сталась вранці 25 серпня на трасі Київ – Харків – Довжанський на в’їзді до Полтави зі сторони Супрунівки

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними поліції, вантажівка DAF, якою керував 39-річний водій, врізалася у мікроавтобус Volkswagen. Від удару мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою IVECO, що зупинилася попереду.

Внаслідок ДТП травмувалися 41-річний водій мікроавтобуса та його 68-річний пасажир. Обох госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Слідчі встановлюють причини та обставини аварії.

