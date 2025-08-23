Фото: поліція

Подія сталася у Полтаві в пʼятницю, 22 серпня, близько 20:00 на вулиці Коломенська

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час негоди дерево впало на автомобіль, у якому перебувала 27-річна жінка та пʼятирічний хлопчик.

Постраждалих доставили до лікарні, де їм надали необхідну меддопомогу. На щастя, обійшлося без госпіталізації.

Наразі поліція встановлює обставини події.

