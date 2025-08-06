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В Україні виявили новий штам коронавірусу під назвою Stratus, який швидко набирає поширення

Про це повідомляє Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Перші випадки зараження цим варіантом зафіксували в Полтавській області. За останній місяць частка Stratus у світі зросла з 7,4% до 22,7%.

За даними Державної установи "Центр громадського здоров’я", збудник, виявлений у Полтавській області, належить до генетичної лінії XFG. Всесвітня організація охорони здоров’я віднесла цей варіант до категорії "під моніторингом" через його швидке розповсюдження, але наразі немає свідчень про більш тяжкий перебіг хвороби або збільшення смертності.

Основні симптоми нового штаму залишаються традиційними: кашель, підвищена температура, загальна втома. Водночас епідеміологи звертають увагу на характерний симптом - охриплість голосу, яка зустрічається рідко, але може сигналізувати про інфікування Stratus.

Фахівці підкреслюють, що нинішні вакцини залишаються ефективними проти цього штаму та здатні запобігти тяжким наслідкам хвороби.

Раніше повідомлялося про унікальний проєкт у Китаї, де вчені створюють бджіл-кіборгів для військових і рятувальних операцій. Ця технологія відкриває нові можливості, але водночас викликає низку запитань щодо етики та безпеки.