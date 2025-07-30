Передавал "наверх" $60 тысяч в месяц: в Полтавской области задержали руководителя Госпродпотребслужбы

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Правоохранители задержали руководителя Лубенского райуправления Госпродпотребслужбы, а также его заместителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Полтавщина".

Известно, что в ходе следственных действий было установлено, что руководство ежемесячно передавали на уровень областного управления 60 тысяч долларов США.

Ожидается, что в ближайшее время чиновники получат подозрения. Следующим этапом им следует избрать меру пресечения.

Напомним, на Полтавщине будут судить мужчину, который провел более 2 тысяч операций в запрещенной системе WebMoney. Полученные средства использовались как для безналичных расчетов, так и для снятия наличных денег.