Передавав "наверх" $60 тисяч на місяць: на Полтавщині затримали керівника Держпродспоживслужби

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Правоохоронці затримали керівника Лубенського райуправління Держпродспоживслужби, а також його заступника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Полтавщина".

Відомо, що під час слідчих дій було встановлено, що керівництво щомісяця передавали на рівень обласного управління 60 тисяч доларів США.

Очікується, що найближчим часом посадовці отримають підозри. Наступним етапом їм мають обрати міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть чоловіка, який провів понад 2 тисячі операцій у забороненій системі WebMoney. Отримані кошти використовувалися як для безготівкових розрахунків, так і для зняття готівки. Таким чином чоловік забезпечував собі постійний дохід, порушуючи чинне законодавство.