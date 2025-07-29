фото: БЕБ

Бюро экономической безопасности завершило расследование по делу жителя Полтавщины, подозреваемого в использовании запрещенной в Украине платежной системы WebMoney Transfer

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что 50-летний мужчина проводил незаконные финансовые операции, связанные с обменом, переводом и выводом средств через электронную систему, имеющую российское происхождение и запрещенную в Украине.

По данным следствия, за последние полтора года подозреваемый совершил более двух тысяч транзакций на общую сумму более 1,27 миллиона гривен. Вырученные средства использовались как для безналичных расчетов, так и для снятия наличных. Таким образом, мужчина обеспечивал себе постоянный доход, нарушая действующее законодательство.

В ходе обысков у фигуранта изъяли банковские карты, мобильные устройства, а также черновые записи, которые могут содержать дополнительную информацию о клиентах или объемах незаконной деятельности. Следствие собрало достаточную доказательную базу и дело с обвинительным актом уже передано в суд.

В БЭБ напоминают, что WebMoney Transfer внесена в список санкционных систем, а ее использование на территории Украины запрещено из-за связи с финансовыми структурами страны-агрессора.

Ранее сообщалось, хакер из Франковщины создал "армию ботов" для распространения вирусных программ – СБУ.