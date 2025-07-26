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В полиции расследуют смерть ребенка. В Полтаве умер 13-летний мальчик в медицинском заведении во время эндоскопии

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

В мае этого года 13-летний мальчик в Полтаве случайно выпил уксусную кислоту, находившуюся в бутылке из-под минеральной воды. С химическими ожогами его госпитализировали. В больнице ребенок был в течение двух месяцев. 25 июля во время эндоскопии мальчик скончался.

"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства смерти ребенка устанавливает следствие", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Киеве погиб 4-летний ребенок. Правоохранители начали расследование.