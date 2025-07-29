Трагедия в Кременчуге: женщина выпала из окна многоэтажки
Трагическое событие произошло в субботу, 26 июля, в многоэтажке по улице Алитуской в Кременчуге. Потерпевшая погибла
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.
Около 16:30 местные жители обнаружили, что с 9-го этажа выпала женщина. По данным следствия, от полученных травм пенсионерка 1942 года скончалась на месте происшествия.
"Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее в городе Покров на Днепропетровщине 2-летний ребенок выпал из окна пятиэтажки. Девочку госпитализировали в медицинское учреждение.
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