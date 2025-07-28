В Одесской области дерево упало на палатку с детьми: погиб парень, пострадали 4 подростка

фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Трагедия произошла 27 июля в городе Балта Подольского района. Дерево упало прямо на палатку, в которой находились пятеро детей

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.

Оказалось, что днем подростки отдыхали у реки. В какой-то момент началась непогода. Из-за сильного ветра дерево упало на палатку, в которой находились подростки. Спасатели достали из-под дерева четырех детей. К сожалению, пятый подросток погиб.

"Все обстоятельства устанавливают представители полиции", — говорится в сообщении.