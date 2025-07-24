фото: полиция Ровенской области

В Ровно мужчина погиб под грузовиком во время ремонта из-за обвала не выдержавшей веса конструкции

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно начали досудебное расследование после трагического случая, произошедшего 23 июля около 14:30 на территории частного предприятия по улице Михаила Старицкого. Медики сообщили полиции, что на 52-летнего мужчину упал грузовик, в результате чего он получил смертельные травмы.

Во время ремонта упал грузовик

По информации следствия, потерпевший, житель Ровенского района, ремонтировал грузовик марки "ЗИЛ". Для поднятия автомобиля он использовал домкрат и деревянные брусья, которые впоследствии не выдержали нагрузки и обрушились, после чего часть грузовика упала на мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По факту гибели мужчины в Ровно начато досудебное расследование

Известно, что у погибшего не было официального трудоустройства. По факту нарушения правил безопасности во время работ с повышенной опасностью, повлекших смерть человека, следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии и установления ответственных.

Напомним о жутком ДТП в Ровенской области: водитель Audi А6 в реанимации после столкновения с грузовиком.