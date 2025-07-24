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Об этом сообщает старший врач Криворожской станции скорой медицинской помощи Юлия Юшкина, передает RegioNews.

Инцидент произошел в районе Соцгорода ранним утром, около 7:53. Из окна квартиры выпал мальчик в возрасте одного года и пяти месяцев.

Согласно информации старшего врача Криворожской станции скорой медицинской помощи Юлии Юшкиной, малыш приземлился на участок, покрытый травой. Ребенок не терял сознание, однако получил травмы. Медики доставили его в 16-ю городскую детскую больницу. Состояние ребенка сейчас оценивается как средней степени тяжести.

Момент падения никто из соседей не видел – только услышали звук удара. Женщина выбежала на улицу почти сразу после инцидента, однако очевидцы посоветовали ей не прикасаться к ребенку до прибытия медиков. Соседи рассказывают, что часто видели семью на детской площадке. Мать ребенка называют внимательной и ответственной.

Полиция уже проводит проверку. Правоохранители выясняют все детали, чтобы установить точную причину случившегося, и могло ли происшествие быть следствием недосмотра.

Ранее сообщалось, в Тернополе из окна четвертого этажа выпал ребенок.