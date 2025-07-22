Завтра в Украине ожидаются грозы, а иногда жара до +35
В среду, 23 июля, дожди с грозами пройдут на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине
Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в среду температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах +26…+29 градусов, в Сумской и Черниговской областях ожидается +23…+26 градусов.
"В южной части и на юго-востоке Украины плюс Днепропетровщина остается жара, 30-35 градусов выше нуля", - отметила Н.Диденко.
В Киеве завтра пройдут грозовые дожди, днем - без осадков. Западный ветер ожидается порывистым. Температура воздуха в течение дня +27 градусов.
Напомним, в Киеве из-за ливня водители застряли в пробке.
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